Savaş yoksulluğu arttırır

Rusya-Ukrayna savaşının kırılgan bir ekonomiye sahip olan Türkiye gibi ülkeleri çok şiddetli etkileyeceğini belirten iktisatçı İzzettin Önder, yoksullaşmanın da giderek artacağını söyledi.

Yaşanan savaşın enerji fiyatlarını da yükselteceğini söyleyen Önder, “Türkiye’nin gidişatı gerçekten hoş değil. İktisatçı olarak söylüyorum. Bu neye yol açar. Giderek yoksullaşmaya, orta tabakanın erimesine, orta tabakanın giderek fakirleşmesine yol açar” ifadelerini kullandı. MA’nın haberine göre, “Türkiye’nin buraya dair bir çözüm üretmesi zor” diyen Önder, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomi bunu karşılama gücüne sahip değil. Böyle şeyler güçlü bir ekonomiyle karşılanabilir. Biz belki de bu olayın içinde taraf olmasak da varız. Ekonomik ilişkiler itibariyle. Ama en kırılgan ekonomiyle, daha da kırılgan hale geleceğiz.” Haber Merkezi

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