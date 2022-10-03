Sebze ve meyve fiyatları 7 yılın rekorunu kırdı

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Eylül ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı.

Eylül ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 15.48, sebzede yüzde 16.16 artarken, meyvede yüzde 26.54 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 9.33 ve meyvede yüzde 2.51 arttı, sebzede ise yüzde 2.54 azaldı. Eylül ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates, sebze ve meyve için son 7 yılın ortalamalarında gerçekleşirken, fiyatta sebze ve meyve için 7 yılın rekoru, domates için ise ortalama üzerinde yansıdı. Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim rekor düzeyle yüzde 119.91 olurken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde -2.54 azalması bu rekor fiyat artışında önemli rol oynadı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 239

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.