'Seçim bitti, destek kesildi'

05 Haziran 2023, Pazartesi 17:00
14 Mayıs Seçimleri öncesinde Esnaf Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği’nin (TESKOMB) deprem sonrasında esnafların kullanabilmesi için, 500 bin TL kredi ’ye ek olarak 250 bin lira deprem destek kredisi paketi açıklamıştı.
Ancak ne olduğu bilinmeden Diyarbakır’ın da içerisinde bulunduğu birkaç kentte bu destek kredisi kaldırıldı. Seçimden sonra bu esnaf destek kredisinin Diyarbakır’da kaldırılması tepkiyle karşılandı. Esnaflar, bu durumun seçim sonuçlarından kaynaklandığını, bu vaadin de sadece seçim öncesinde verilen, oy almak için yapılan bir durum olduğunu dile getirdi. Diyarbakır’da esnaflık yapan ve küçük bir büfesi olan Şinasi Kaya, “Diyorlar ya öküz öldü ortaklık bitti. Yani hakla ortaklıkları seçimden sora bitmiştir. Bu beş yıl böyle gidecek ve hiçbir vaat de yerine getirilmeyecek. Çevresindekilere rant devşirebilmek için verebilirler bazı şeyleri. Bu kredi meselesinde de devletin işine gelmemiştir ve geri çekmiştir” dedi.
Haber Merkezi
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