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8 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Seçim bitti, döviz coştu

08 Haziran 2023, Perşembe 01:08
ŞİMŞEK’İN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KOLTUĞUNA OTURMASININ ARDINDAN DÖVİZDEKİ TIRMANIŞ HIZLANDI. Dolar: 23,1674 - Euro: 24,7935 (7 Haziran) - Dolar: 23,416 - Euro: 25,392 - Altın: 1453,3 (8 Haziran)

Dolar 23, Euro 24

Seçim sonrasında kurdaki hareketlenme durdurulamıyor. Yükselişi hızlanan dolar/TL, piyasaların açılmasıyla 23 seviyesine dayandı. Yükseliş yüzde 5’i aştı. Euro/TL tarafında ise 24 sınırı aşıldı.

İkili fiyat oluşmuştu

İktidar, uzun süredir düzenlemeler ve Merkez Bankasının ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyordu. Bu durum piyasada ikili fiyat oluşmasına yol açtı.

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Seçim bitti, döviz coştu

İktidar, uzun süredir düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyor. Bu durum piyasada ikili bir fiyat oluşmasına yol açtı. Seçimler sonrasıysa kurdaki hareketlenme durdurulamıyor. Dolar serbest piyasada 23 lirayı geçti... - Dolar: 23,1674 - Euro: 24,7935 (7 Haziran) - Dolar: 23,416 - Euro: 25,392 - Altın: 1453,3 (8 Haziran)

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturmasının ardından yükselişi hızlanan dolar/TL, piyasaların açılmasıyla biraz gerilese de serbest piyasada 23 lirayı geçti. İktidar, uzun süredir düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyor. Bu durum piyasada ikili bir fiyat oluşmasına yol açtı. Seçimler sonrasıysa kurdaki hareketlenme durdurulamıyor. Diğer bir ifadeyle Döviz kurlarındaki hızlı yükseliş devam ediyor. Günlük yüzde 5’i aşan döviz kurları rekor üstüne rekor kırıyor. 

Seçimin ardından döviz kurları her gün yeni bir rekor kırarken, altın fiyatları da dizginlenemiyor. Döviz kurlarındaki yükselişte, rezervleri eksilerde olan Merkez Bankası’nın arka kapıdan döviz satışına ara vereceği beklentisinin yanısıra, yüksek cari açık ve dış borçlar da rol oynuyor. Piyasada doların gerçek değeri olan 25 lira seviyesine doğru gidebileceği konuşuluyor. Bankalarda dolar dün 23,57, euro 25,16, sterlin 29,24 liradan işlem gördü. Böylelikle dolar ilk kez 23 lira seviyesini geçerken, euro da 25 lirayla tarihi rekor seviyeye gelmiş oldu. Serbest piyasada da dolar dün sabah açılışını 23,02, euro 24,55 liradan yaptı. Merkez Bankası’nın gösterge niteliğindeki resmi dolar kuru ise 21,49 liraya yükseldi.

ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARI TAHMİNLERİNİ YUKARIYA ÇEKTİ

Uluslararası finans kuruluşları da seçimin ardından dolar tahminlerini yukarı yönlü revize etmişti. Almanya merkezli Commerzbank, yıl sonu dolar/TL tahminini 20 seviyesinden 25’e yükseltirken, 2024 yıl sonu beklentisini 30 olarak açıkladı. Goldman Sachs analistleri de üç aylık Dolar/TL tahminini 19’dan 23’e, altı aylık tahminini 21’den 25’e, on iki aylık tahminini 22’den 28’e yükseltti. Analistler uluslararası rezervlerin daha önce ciddi lira zayıflığının görüldüğü seviyelere yakın olduğunu ve net rezervlerin negatif bölgeye geçtiğine işaret ediyor.

Altından da rekor

Dolar/TL kurunda yaşanan hızlı artışın ardından yurt içi piyasalarda altın rekor kırdı. Kurdaki yüzde 5’i aşan artışla beraber gram altın 1441 liradan işlem görüyor. Rekor kıran gram, salı gününü 1361 liradan tamamlamıştı. Çeyrek altın 2349 lira seviyesinden alıcı buluyor. Çeyrek altının önceki kapanışı 2225 liraydı. Yarım altın ise yüzde 5,2’lik yükselişle 4684 liradan satılıyor. Önceki kapanışı 8875 lira olan cumhuriyet altını 9343 liradan fiyatlanıyor. Ons altın ise yüzde 0,11’lik düşüşle 1961 dolar seviyesinde.

Haber Merkezi

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