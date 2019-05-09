Seçim kararı ile birlikte Dolar 6.25'i gördü

Seçim sürecine ilave olarak küresel piyasalarda da risk iştahının bozulmasıyla Türk Lirası üzerindeki satış baskısı arttı. Dolar kuru 6.25'e dayanırken CDS'ler 8 ayın zirvesine çıktı.

İstanbul seçimlerinin tekrarlanması kararı sonrası yeni bir seçim sürecine girilmesi ve mevcut riskler TL'de baskı yaratmaya devam ederken, dolar/TL 6.25'e dayandı. Kur saat 12:15'de 6.2410'dan işlem gördü. Aynı saatte euro/TL yüzde 1 artışla 6.9880 ve sterlin/TL yüzde 1 primle 8.1170 seviyesinde. Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, Türkiye'nin 5 yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS'ler bugün 483 baz puana yükselerek Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Analistler seçimin tekrar yapılacağı 23 Haziran'a kadar TL'ye yönelik risk algısının devam etmesini beklerken, S-400 ve F-35 nedeniyle ABD ile ilişkiler, TCMB'nin rezervleri, DTH sahiplerinin TL'ye geçme isteksizliği gibi risk unsurları da göz önünde bulundurulduğunda TL'deki baskının ve kurdaki yükselişin sürmesi bekleniyor.

Okunma Sayısı: 349

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.