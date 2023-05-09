Seçim öncesi altın rezervleri eriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, seçim öncesi ekonomide iflası saklamak için daha önce dövizdeki satışın seçim öncesi altın rezervlerinin satıldığını söyledi.

Sosyal medya hesabında, “Hani şu 128 milyarın hesabını soruyordu ya Kılıçdaroğlu! O zaman Döviz rezervleri gereksiz, zamansız ve yandaşların menfaatine satılmıştı” diyen Kuşoğlu, “Şimdi sıra geldi altın rezervlerine! Bu defa da altın rezervlerini satıyorlar. İflası saklamak için seçim öncesi altın rezervleri de eriyor!” dedi. Ankara - Recep Gören

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