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18 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Seçim vaatlerini de vatandaşlara ödetiyorlar

18 Ağustos 2023, Cuma 16:06
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, kamu kurumlarının görev zararlarının seçimin etkisiyle ciddi boyutta arttığına dikkat çekti.

Ateş, “Kamu kurumlarına ödenen görev zararları astronomik biçimde arttı. Geçen sene görev zararı adı altında ilk yedi ayda 133 milyar lira ödeme yapılmışken, bu sene bu rakam yüzde 178 artarak 370 milyar lirayı aştı” dedi. KİT’lere ödenen görev zararlarının ise yüzde 412 oranında arttığına işaret eden Ateş, “Ödenen rakam 17 milyardan 90 milyar liraya yükseldi” diye konuştu. Ateş, bütçe rakamları açıklandıkça AKP’nin seçim harcamalarının maliyetinin de net biçimde görüldüğünü söyledi. BOTAŞ’ın görev zararındaki artışa işaret ederek, bedava doğalgazın bütçeye faturasının ağır olduğunu belirten Ateş, “Seçimden önce ‘yerli gaz bulundu’ propagandası ile vatandaşa bir aylık ücretsiz doğalgaz verilmesinin faturası, vatandaşın vergileri ile dolaylı yoldan ödendi. Yine vatandaşın cebinden AKP iktidarı şov yaptı” dedi. 

Vergilerle karşıladılar

Kamu bankalarının görev zararlarındaki artışa işaret eden Ateş, “Aslında seçim yatırımı olarak sunulan ucuz kredilerin faturası yine vatandaşın vergilerinden karşılandı” değerlendirmesini yaptı. Ateş, TKİ’nin görev zararlarına dikkat çekerek, bunun ücretsiz kömür dağıtımından kaynaklandığını söyledi. Et ve Süt Kurumu’na ödenen görev zararının ise yüzde 229 artarak 57 milyon liradan 258 milyon liraya yükseldiğine işaret eden Ateş, “Vatandaş ucuz et yiyebilmek için kuyruklarda beklerken, aslında yine aldığı ürünün maliyetini vergileri ile karşıladı” dedi.  

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