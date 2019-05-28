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28 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Seçim yenilemenin maliyeti ağır oldu

28 Mayıs 2019, Salı 18:33
YSK’nın İstanbul seçimini iptal ettiği sürecin ekonomiye etkileri üzerine hazırlanan rapora göre, TL’deki değer kaybı sebebiyle millÎ gelirin 81 milyar dolar azaldığını, kişi başına düşen gelirin ortalama 986 dolar eridiğini ortaya koyuldu.

CHP Ekonomi Masası, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimini iptal ettiği sürecin ekonomiye yansımalarını raporlaştırarak; 1 Nisan - 22 Mayıs tarihleri arasında TL’deki değer kaybı sebebiyle millî gelirin 81 milyar dolar azaldığını; kişi başına düşen gelirin ortalama 986 dolar eridiğini ortaya koydu.

Raporda; Türk şirketlerin borsadaki değer kaybı sebebiyle 206 milyar TL zarara uğradığı belirtildi. CHP bünyesinde oluşturulan Ekonomi Masası, 31 Mart yerel seçimleri dolayısıyla hazırlanan ekonomi kitapçığını tekrar ele alırken, kitapçığa 1 Nisan - 22 Mayıs tarihleri arasında YSK’nin İstanbul seçimini iptal etmesi üzerine yeni bir bölüm eklendi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak koordinasyonunda hazırlanan söz konusu bölümde, “Millî gelir azaldı. TL, 1 Nisan 2019 ile YSK’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali hakkındaki gerekçeli kararını açıkladığı 22 Mayıs 2019 arasında yüzde 10 değer kaybetti. Bu dönemde benzer ekonomiler arasında dolar karşısında en çok değer yitiren para birimi TL oldu. TL’deki 61 kuruşluk değer kaybı sebebiyle, 2019 yılında beklenen milli gelirin dolar cinsinden karşılığı 81 milyar dolar azaldı. Kişi başına gelir eridi. TL’deki düşüş sebebiyle kişi başına gelir ise 986 dolar düştü. Aynı dönemde iki yıllık devlet tahvilinin faizi 4.6 puan artışla yüzde 25.7’ye çıktı. 2019 mayıs ayında tüketici güveni, serinin yayınlanmaya başladığı 2004 yılından bu yana en düşük seviyesine indi. Şirketlerin zararı 206 milyar TL oldu’’ denildi.

Zarar, 206 milyar TL’ye ulaştı

Şirketlerin de ciddî zarara uğradığı belirtilen raporda, ‘’Şirketler de dolar kurundaki artış nedeniyle ciddî zarara uğradı. Net döviz borcu 197 milyar doların üzerinde olan şirketler, kurdaki artış nedeniyle 120 milyar TL kur farkı zararı yazdı. Diğer taraftan borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri 86 milyar TL eridi. Böylece, Türkiye’deki şirketlerin sadece kurdaki artış ve borsadaki değer kaybı nedeniyle toplam zararı 206 milyar TL’ye ulaştı. Şirketler zararın altından kalkmak için ya fiyatları arttıracak ya da maliyeti azaltmak için işçi çıkarmak zorunda kalacak. Bu durum enflasyon ve işsizlik olarak vatandaşa yansıyacak. Vatandaşa ortalama 3 bin 342 TL dış borç yükü: İstanbul seçiminin gaspedilmesi vatandaşın da cebini boşalttı. Asgarî ücretin döviz cinsinden karşılığı, 1 Nisan’da 368 dolar iken, 22 Mayıs itibarıyla 331 dolara indi. Bu dönemde her bir asgarî ücretli 37 dolar kaybetti. Türkiye’nin dış borcunun TL cinsinden karşılığı ise 272 milyar TL artışla 2 trilyon 714 milyar TL’ye çıktı. Böylece her bir vatandaşın sırtındaki borç yükü 3 bin 342 TL arttı.’’ ifadelerine yer verildi.

Etiketler: seçim
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