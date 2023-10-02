Seçimden sonra otogaz fiyatı katlandı

Dün gece yarısından itibaren oto gaza 69 kuruş zam geldi.Akaryakıt zamları sürüyor. Dün gece yarısından itibaren oto gazın fiyatı 69 kuruş arttı.

Zammın ardından oto gazın litresi 18 lirayı aştı. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik sebebiyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Dün gece yarısından itibaren oto gaza 69 kuruş zam geldi. Zammın ardından oto gazın litresi İstanbul’da (Avrupa) 18 lira 47 kuruş, Ankara’da 18 lira 38 kuruş, İzmir’de ise 18 lira 9 kuruşa çıktı. Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. 14 Mayıs seçimleri öncesi LPG’nin fiyatı 10 lira seviyelerindeydi. Bu süreçte oto gazın fiyatı yaklaşık 2 kat arttı. Haber Merkezi

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