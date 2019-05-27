Seçimden sonra taksiye zam

Taksi ücreti fiyatları zamlanıyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu (İTEO), seçimden sonra, yani haziran ayının sonunda taksi açılış ücretlerinin 4 TL’den 6 TL’ye, kilometre ücretininde 2.5 TL’den 3.25 TL’ye çıkacağını açıkladı.

Buna göre 4 lira olan açılış ücreti 6 liraya, kilometre fiyatı da yüzde 30 artışla 2.50 liradan 3.25 liraya çıkacak. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini belirten Aksu, “Haziran sonunda taksi ücretleri artacak. Taksi açılış ücreti 4 TL’den 6 TL’ye, kilometre ücreti ise 2.50 TL’den 3.25 TL’ye çıkacak.”dedi. Yaklaşık 2 yıldır taksi ücretlerine zam gelmediğini belirten Aksu, “Yaklaşık 22 aydır taksi ücretleri zamlanmıyor. Haziran ayının sonunda fiyatlar artacak.” ifadelerini kullandı.

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