Seçmen erken seçim yapılmasını istiyor

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 1-4 Nisan 2022 tarihleri arasında gündeme ve seçmen eğilimine ilişkin Türkiye geneli anket çalışması gerçekleştirdi.

İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Konya, Mersin, Samsun, Antalya, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır, Urfa, Mardin, Batman, Şırnak, Van ve Adıyaman kentlerini kapsayan 18 ilde gerçekleşen saha çalışmasında çalışmasına 2 bin 10 kişi katıldı. Artı Gerçek’in haberine göre katılımcılara “Türkiye’nin içinde bulunduğu mevcut koşulları göz önünde bulundurduğunuzda, erken bir genel seçime gidilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 59,6’sı “erken seçime gidilmesi gerekiyor” cevabını verirken, yüzde 25,4 hayır ve yüzde 14 kararsızım cevabını verdi. Haber Merkezi

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