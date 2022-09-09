Sefalete pansuman tedbir

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09 Eylül 2022, Cuma 18:34
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Ocak-Haziran 2022 dönemine ait sosyal yardım verileri, Türkiye’deki toplumsal bunalımı da bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Verilere göre, 16 bin hane, “Oturulamayacak derecede eski.”

AKP iktidarının politikalarının neden olduğu yoksulluk resmi verilere de yansıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Ocak-Haziran 2022 dönemine ait sosyal yardım verileri, Türkiye’deki toplumsal bunalımı da bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre oturulamayacak derecede bakımsız ve sağlıksız hane sayısının 16 bin 424’e ulaştığını, 10 bin 498 hanenin çocuklarının öz bakımını kendi imkanları ile sağlayamadığını, 2 milyon 345 bin hanenin elektrik faturasını, 330 bin 804 hanenin ise doğalgaz faturasını ancak sosyal yardım ile ödeyebildiğini ortaya koydu.

BİNLERCE KİŞİ SAĞLIKSIZ EVLERDE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye genelindeki 16 bin 424 hane, “Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız” olarak sınıflandırıldı. Birgün’deki habere göre bakımsız ve sağlıksız 16 bin 424 hanenin bakım ve onarımı ile ev eşyası ve kirası için 52 milyon 246 bin TL’lik barınma yardımı gerçekleştirildi.

FATURALAR SOSYAL YARDIMLA ÖDENİYOR

İktidarın ekonomi politikaları milyonlarca haneyi elektrik tüketim desteğine de muhtaç bıraktı. 2022 yılının ilk altı ayında, 2 milyon 345 bin 939 hane elektrik faturasını ancak elektrik tüketim desteğiyle ödeyebildi. Benzer bir tablo, doğal gazda da yaşandı. Toplam 330 bin 804 hane, doğal gaz faturasını ödeyebilmek için sosyal yardım almak zorunda kaldı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nce paylaşılan en çarpıcı veri ise çocuklarının beslenme ve öz bakımını kendi imkanları ile sağlayamayan aileler yönelik veri oldu. Verilere göre, çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu muhtaç hanelerin sayısı 10 bin 408 ile ifade edildi. Bu hanelerde yaşayan 21 bin 130 çocuk için 17,2 milyon TL ödeme yapıldı.

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