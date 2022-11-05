EKONOMİK KRİZ VE İŞSİZLİK TÜRKİYE’Yİ SEFALET ENDEKSİ’NDE DÜNYA BİRİNCİLİĞİNE TAŞIRKEN, CUMHURİYET REKORUNU KIRDI.

TÜRKİYE ARJANTİN’İN ÖNÜNE GEÇTİ

Sefalet Endeksi’nde Türkiye 93.3 puanla birinci oldu. Türkiye'ye en yakın ülke olan Arjantin 89.9 puanla ikinci oldu. Üçüncü sırada yer alan ülke ise Güney Afrika. Bu oran, AKP'nin iktidara geldiği ve 2001 krizinin etkilerinin hissedildiği 2002 yılında yüzde 40 seviyesindeydi.

SEFALETİN YILLIK DEĞİŞİMİNDE REKOR

İYİ Partili Ümit Özlale, Türkiye'de Sefalet Endeksi'nin bir önceki yıla göre değişiminin yüzde 47,93 olduğuna dikkati çekerek, “2. Dünya Savaşı’ndan bu yana sefalet bir yılda bu kadar hızlı artmamıştı! Cumhuriyet tarihinin sefaletin yıllık değişiminde ise rekor kırıldı” dedi.

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Sefalette utandıran birincilik

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale: “Sefalet endeksinde 2. Dünya Savaşı sonrası en yüksek seviye görüldü” dedi.

Özlale, ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu. TÜİK istatistiklerinin grafiklerini paylaşan Özlale, Türkiye’deki Sefalet Endeksi’nin 2022 yılında 2. Dünya Savaşını geçerek rekor kırmasına dikkat çekti. Özlale, “Epistemolojik kopuş etkisini gösterdi: 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana sefalet bir yılda bu kadar hızlı artmamıştı! Ekim 2022 itibariyle sefalet endeksi Cumhuriyet tarihinin en yüksek üçüncü düzeyine çıkarken, sefaletin yıllık değişiminde ise rekor kırıldı” dedi.

Refahta birinci olabilirdik

Türkiye’de Sefalet Endeksi’nin bir önceki yıla göre değişiminin yüzde 47,93 olduğuna dikkat çeken Özlale, şunları söyledi: “Zenginlikte, refahta dünya birincisi olabilecek ülkemizi sefalet lideri yapanlara Victor Hugo’dan bir alıntı bırakalım: “Eğer bir evde sefalet varsa, bir aile yoksulluğun, cehaletin, düşkünlüğün korkunç pençelerinde can çekişiyorsa; bundan o memleketin devleti sorumludur.”

40 puandan 93’e yükseldi

Sefalet Endeksi’nde Türkiye 93.3 puanla birinci olmuştu. Bu oran AKP’nin iktidara geldiği ve 2001 krizinin etkilerinin hissedildiği 2002 yılında yüzde 40 seviyesindeydi. Türkiye’ye en yakın ülke olan Arjantin 89.9 puanla ikinci olurken üçüncü sırada yer alan ülke ise Güney Afrika oldu. Bu ülkenin endeksteki puanı 41.4. Macaristan 23.8, Polonya 22.3, Rusya ise 17.5 puanla endekste yer almıştı.

Haber Merkezi