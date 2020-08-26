Şehir otelleri hâlâ sessiz

Türkİye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye genelinde ortalama dolulukların yüzde 31.4 olarak kaydedildiğini açıkladı.

İstanbul başta olmak üzere yarıdan fazlası hâlâ kapalı olan şehir otellerinde kayda değer artış olmadı. Yine büyük bir bölümü kapalı kıyılardaki tatil beldelerinde otellerin dolulukları yüzde 40-50 bandında gerçekleşti. Turizmde başlayan iç turizm kaynaklı hareket Temmuz ayında da devam ederken, Türkiye genelinde ortalama doluluklar yüzde 31.4 olarak kaydedildi. İstanbul başta olmak üzere yarıdan fazlası hâlâ kapalı olan şehir otellerinde kayda değer bir artış olmadı. Yine büyük bir bölümü kapalı olan kıyı bölgelerdeki açık olan otellerden sağlanan verilere göre, kıyılardaki tatil beldelerinde doluluklar ortalama yüzde 40-50 bandında gerçekleşti. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), temmuz ayına ilişkin otel doluluklarını açıkladı. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR’nin TÜROB için hazırladığı ‘Temmuz Destinasyon Performans Raporu’na göre, Türkiye’nin Temmuz 2020 otel dolulukları, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 58.4 azalarak yüzde 31.4’e geriledi.