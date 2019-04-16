Şeker’de neler oluyor?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde şeker piyasasını düzenleyen Şeker Kurumu’nun kapatılmasının ardından bu sektörde yaşanan olumsuzlukların belirlenmesi ve çözüm yollarının bulunması amacıyla Meclis Araştırılması açılmasını istedi.

Gürer, ayrıca Şeker Kurumunun kapatılmasının olumsuz sonuçlarının yanısıra nişasta bazlı şeker üretimi ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatıyla ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle 2 ayrı yazılı soru önergesi verdi. Şeker Pancarından şeker üretiminin korunması, desteklenmesi ekim alanlarının azalmaması için iktidarının çalışmalar yürütmesinin şart olduğunu söyleyen Gürer, “Durumun alanda çiftçilerle görüşülmesi, sorunların belirlenmesi, bakanlığın çalışmaları ile konunun bir bütün olarak araştırılması önemli yarar sağlayacaktır. Şeker Pancarı stratejik bir ürün olması nedeni ile konunun ele alınarak izlenmesi ülke tarımı adına önemli ve yararlı olacaktır” dedi. Recep Gören - Ankara

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