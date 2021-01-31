Şeker de zamlandı

Yeni yılla birlikte gıda fiyatlarına fahiş zamlar yapılmaya devam ediyor.

Türk Şeker tarafından yapılan duyuruya göre, bir kilogram kristal şekerin KDV hariç 3,57 TL olan fiyatını, 3,93 TL’ye çıkarıldı. Evrensel’in haberine göre, 2019 yılında yapılan zamla Türkşeker’in 50 kilogramlık Polipropilen Torbadaki bir kilogram kristal şeker satış fiyatı, KDV hariç 3,57 TL’ye, KDV dahil fiyatı da 3,8556 TL’ye, tarımsal kökenli saf etil alkol satış fiyatı da KDV hariç 5,46 TL’ye, KDV dahil 6,44 TL’ye yükseltilmişti. Yapılan açıklamada, kristal şekerin kg satış fiyatı KDV hariç 3,93 TL, KDV dahil 4,2444 TL’ye çıkarıldı. Tarımsal kökenli saf etil alkol satış fiyatı da KDV hariç 8 TL, KDV dahil 9,44 TL olarak belirlendi. Şu an 15 fabrikada pancar şekeri üretimi gerçekleştirilen Türkşeker’in şeker zammının ardından özel sektör fabrikalarının da şeker satış fiyatlarını artırmaları bekleniyor.

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