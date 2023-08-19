"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Şeker fiyatı 9 kez zamlandı

19 Ağustos 2023, Cumartesi 20:03
Maliyet artışları sebebiyle ekim yapamayacak duruma gelen şekerpancarı üreticilerinin sorunlarını dinleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şekerpancarı alım taban fiyatı açıklanmasını ve bu fiyat 2 bin liranın üzerinde olması gerektiğini söyledi.

Girdi maliyet artışlarının şekerpancarı üreticisini  de vurduğunu vurgulayan Gürer, “Şekerpancarı ekim döneminde 19 lira olan mazot, henüz hasat yapılmadan 38 liraya çıktı, 9 bin 450 lira olan DAP gübre 21 bin lirayı aştı. Üretici ne yapsın?” diye sordu. Türkiye’nin  AKP döneminde şeker fabrikaları özelleştirmesinden sonra şeker ithal ettiğine dikkat çeken TBMM Tarım, Orman, Köyişleri komisyon üyesi Gürer, “Şeker fiyatlarına zam üstüne zam geliyor,  tüketici bundan nasibini almıyor. Olan üreticiye ve tüketiciye oluyor. Yanlış planlama ve öngörü eksikliği, stratejik bir ürün olan şekerpancarı üretimini bile riske sokuyor” dedi.

ŞEKER FİYATLARI 3 AYDA YÜZDE 30 ARTTI  

Şekerin sürekli zamlandığına dikkat çeken Gürer, “Türkşeker, Mayıs’tan bu yana şekere irili ufaklı 9 kez zam yaptı. Seçimden önce 18, 5 lira olan toz şeker bugün 25 liraya ulaştı. Özel sektör üretiminde fiyatlar daha da değişken. Geçtiğimiz yıl yeterli üretime rağmen şeker karaborsaya da düşürüldü. 18 Mayıs da  50 kg şeker fiyatı 934.25 TL iken 1.212 TL’ye çıktı ve şeker fiyat artışı durmadı. Yeni fiyat artışı geldi. 3 ayda yüzde 30 artış oluştu. Özelleşen 10 şeker fabrikası ise kazançlarından taviz vermediği gibi piyasayı yükseltiyor” dedi. 

Ankara - Adnan Solmaz

Okunma Sayısı: 308
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Emekliler insanca yaşamak istiyor

    Endişe verici sonuç: İstanbul’da 35 bin binanın yarısı ‘yüksek riskli’

    Ukrayna Savaşı’nda 500 bin asker öldü

    Fahiş işyeri kiraları esnafın belini büküyor

    Nereden nereye?

    İtibardan tasarruf olmaz, eğitimden olur

    Ambalajlı ürünlere gramaj standardı getirilmeli

    Galatasaray, Trabzonspor'u 2 golle yendi

    Gabar petrolü için bağımsız uzman raporu lazım

    Her yeri Yassıada yapmak istiyorlar

    Maaşlarda ikinci teklif de yetersiz

    Motorine önce indirim, sonra yine zam

    Şeker fiyatı 9 kez zamlandı

    Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı

    Geçim derdi boşanmaları 2,5 kat artırdı

    Yapay zeka, yapay zekaya karşı! - Yeni dolandırıcılık yollarına dikkat!

    Kanada çok zor durumda

    Dar gelirli ezilecek

    Çin’in Uygur zulmüne en acı örnek

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Çelişkiler ülkesinin demokrasisi
    Osman ZENGİN

    “İçinizde hafız var mı?”
    Orhan Ali YILMAZ

    Öz vatanında parya...
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    28 Şubat’tan 17 Ağustos’a
    Genel

    Nereden nereye?
    Genel

    Ukrayna Savaşı’nda 500 bin asker öldü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Millet dertleriyle baş başa…
    Faruk ÇAKIR

    Doğru maddeler uygulanıyor mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.