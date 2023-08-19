Şeker fiyatı 9 kez zamlandı

Maliyet artışları sebebiyle ekim yapamayacak duruma gelen şekerpancarı üreticilerinin sorunlarını dinleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şekerpancarı alım taban fiyatı açıklanmasını ve bu fiyat 2 bin liranın üzerinde olması gerektiğini söyledi.

Girdi maliyet artışlarının şekerpancarı üreticisini de vurduğunu vurgulayan Gürer, “Şekerpancarı ekim döneminde 19 lira olan mazot, henüz hasat yapılmadan 38 liraya çıktı, 9 bin 450 lira olan DAP gübre 21 bin lirayı aştı. Üretici ne yapsın?” diye sordu. Türkiye’nin AKP döneminde şeker fabrikaları özelleştirmesinden sonra şeker ithal ettiğine dikkat çeken TBMM Tarım, Orman, Köyişleri komisyon üyesi Gürer, “Şeker fiyatlarına zam üstüne zam geliyor, tüketici bundan nasibini almıyor. Olan üreticiye ve tüketiciye oluyor. Yanlış planlama ve öngörü eksikliği, stratejik bir ürün olan şekerpancarı üretimini bile riske sokuyor” dedi.

ŞEKER FİYATLARI 3 AYDA YÜZDE 30 ARTTI

Şekerin sürekli zamlandığına dikkat çeken Gürer, “Türkşeker, Mayıs’tan bu yana şekere irili ufaklı 9 kez zam yaptı. Seçimden önce 18, 5 lira olan toz şeker bugün 25 liraya ulaştı. Özel sektör üretiminde fiyatlar daha da değişken. Geçtiğimiz yıl yeterli üretime rağmen şeker karaborsaya da düşürüldü. 18 Mayıs da 50 kg şeker fiyatı 934.25 TL iken 1.212 TL’ye çıktı ve şeker fiyat artışı durmadı. Yeni fiyat artışı geldi. 3 ayda yüzde 30 artış oluştu. Özelleşen 10 şeker fabrikası ise kazançlarından taviz vermediği gibi piyasayı yükseltiyor” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz