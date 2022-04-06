Şeker fiyatında çifte standart

Türkşeker’in imalatçılara ve marketlere uyguladığı fiyat tarifesindeki ciddi fark “çifte standart” tepkisi çekti.

Şeker fiyatları ile arz ve stoklara yönelik tartışmalar sürerken Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) şekerin fiyatına yüzde 31 zam yaptığını açıklamıştı. Şekere yapılan zammın yanı sıra imalatçılar ve marketlere uygulanan fiyat farkı tepki çekiyor.

Türkşeker, kilogramı KDV dahil 5,96 TL’den satılan şekerin fiyatı 7,80 TL’ye yükseltmişti. Türkşeker, raf garanti sistemi kapsamında perakende sektörüne sağladığı 5 kilogramlık toz şeker fiyatını ise 45 TL’den 55 TL’ye çıkardı. Böylece, perakende tarafında bireysel tüketicinin satın aldığı toz şeker fiyatındaki artış yüzde 22 seviyesinde gerçekleşti. Yeni fiyatlamalarla birlikte Türkşeker, imalat sanayine de satışa başlama kararı aldı ve 50 kilogramlık şeker çuvalının fiyatı 550 TL oldu.

Raflara aksetmiyor

Türkşeker’in marketler ile imalatçılar arasında uyguladığı çifte standart ise tepkilere neden oldu. Devlet şekerin kilosunu marketlere 7,8’den satıyor. İmalatçılara ise; 50 kiloyu 550 liraya satıyor. Kilosu 11 liraya geliyor. Öte yandan marketlerde şekerin 5 kilosu 89 liraya satılıyor. Kilosu 17,8 lira oluyor. Mevcut fiyatlamanın marketlerde raflara aksetmemesi hem de üreticiye şekerin fahiş fiyatla satılması eleştirilirken, piyasada da sınırlı miktarda şeker bulunması eleştiriliyor.

Aslan Özdemir - İSTANBUL