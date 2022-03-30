Şeker fiyatları neden artıyor?

Türkiye’de tüketiciler yüksek şeker fiyatlarından şikâyet ederken, şeker pancarı çiftçileri ise 2018’de fabrikaların özelleştirilmesiyle birlikte şeker pancarı üretmenin her geçen yıl giderek zorlaştığını söylüyor.

Özel sektöre ait şeker fabrikaları, Türkşeker’e ait kamu fabrikalarına göre çok daha yüksek fiyatlarla şeker satıyor. BBC Türkçe’ye konuşan çiftçiler ve uzmanlara göre özel şeker fabrikaları sadece yüksek fiyatlandırmayla değil, son 4 yılda şeker pancarı çiftçilerini üretimden uzaklaştıran politikalar uygulamakla da eleştiriliyor. Haber Merkezi

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