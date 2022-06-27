Şeker ithalatı da zammın hızını kesmedi

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıl başında 4,5 lira olan 1 kilogram şekerin fiyatının 27.6.2022 tarihinden itibaren 1 kilo paket ürünün raf satış fiyatının TÜRKŞEKER tarafından 17 liraya çıkma nedenlerinin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi.

Şekere mart ayında yüzde 31, şimdi de yüzde 67’ye varan oranda zam yapılmasını, “bir oyun” olarak nitelendiren Gürer, “Şeker fabrikaları özelleştirilmemiş olsaydı bugün şekerde yaşanan bu oyunları seyretmeyecektik” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığının, Mart ayında “şeker açığımız yok” şeklinde açıklama yapmasına rağmen, Mayıs’ta 400 bin ton şeker ithalatına onay verdiğini hatırlatan Gürer, ilgili Bakanlıklara çağrıda bulunarak, “Fabrika stokları ve fabrikalardan yüklü miktarda alım yapanların açıklanması gerekir. Fahiş fiyat arıyorsanız şekere bakın, fiyatlarla ilgili oyun arıyorsanız kamu fabrikalarından şekerleri stoklardan boşaltıp stoklayanları araştırın” diye konuştu. Fatih Karagöz - Ankara

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