Şeker zammı da baskılanıyor

Girdi maliyetlerindeki artışa rağmen devlete ait Türkiye Şeker Fabrikaları (Türk Şeker) şeker fiyatlarına uzun zamandır zam yapmadı. Pek çok tarımsal üründe olduğu gibi şekerde de üretim maliyetinin çok arttığı, zam ihtiyacının kendisini dayattığı belirtiliyor.

Türk Şeker’in talepleri sınırlı oranda karşılaması da yakında zam yapılacağı beklentisini körüklüyor. Şirkete bağlı fabrikaların alıcılara talep ettikleri miktarın altında satış yaptığı belirtiliyor. İktidara yakın Milat gazetesinden Güngör Avcıoğlu, şeker pancarında yaşanan fiyat artışı sonrası, şekere de zam gelir beklentisinin oluştuğunu, fakat Türk Şeker’in buna “direndiğini” yazdı. 50 kilogramlık şeker halen 212 TL. Oysa piyasada şekerin çuval fiyatı 300 TL’nin üzerine çıkmış durumda. T24’ün haberine göre, Türk Şeker, imalatçıların kapasite raporu sunmaları durumunda taleplerinin karşılandığını savunuyor. Ama sektörde büyük şekerleme üreticilerinin talep ettikleri kadar şekeri alamadıkları konuşuluyor. Haber Merkezi

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