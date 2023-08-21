Şekere 4 ay içinde 11. zam

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) tarafından şekere yapılan kademeli zamlar hız kesmeden devam ediyor.

Mayıs ayından bu yana şekere 9 kez zam yapan Türkşeker, KDV hariç kilogramı 24 TL olan toptan şeker satış fiyatına yüzde 4.2 oranında yeni bir zam daha yaparak fiyatı 25 TL’ye yükseltti. Kampanya dahilinde indirimli şeker satışlarının 31 Ağustos 2023’te sona ereceğini duyuran Türkşeker, yüzde 4.2 zamlı şekilde müşterilerinden ara sipariş ile talep toplamaya başladı. Ancak talebin ne kadarının karşılanacağı bilinmiyor. Bloomberg HT’nin haberine göre, şeker zammı bununla sınırlı değil. Türkşeker’in duyurusuna göre, indirimin 31 Ağustos’ta sona ermesinin ardından 1 Eylül itibariyle şekerin kilogram fiyatı indirimsiz olarak KDV hariç 27 TL’den satılacağı anlaşılıyor. Bu da aslında 10 gün içerisinde şekere yüzde 8 oranında yeni bir zammın yapılacağı anlamına geliyor. Böylece, son 4 ayda şekere 11 kez zam yapılmış oluyor. Bir başka deyişle, 8 Mayıs’ta 18.5 TL bandındaki şekerin fiyatını Eylül başında 27 TL’ye çıkartacak olan Türkşeker, şekere son 4 ayda yaklaşık yüzde 46 zam yapmış oluyor.

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