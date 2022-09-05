Şekere yeni zam sinyali mi?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi “Şeker satış fiyatları, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler tarafından serbestçe belirlenir” diyerek şeker fiyatlarının artmasına karşı siyasi iktidar olarak alınacak bir önlemlerinin olmadığını ima etmesi, şeker fiyatlarının yeni dönemde artacağı sinyalini verdi.

Erhan Akkaya - ANKARA Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in şeker fabrikalarının özelleştirmesi ile ilgili sorusunu cevaplayan Bakan Kirişçi, “Eyvah” dedirtti. Bakan Vahit Kirişçi, Gürer’in sorusuna verdiği cevapta şeker fiyatını özelleşen fabrikaların serbestçe belirlediğini, şeker pancarından üretilen yan ürünlerin fiyatı da piyasada serbest rekabet şartlarında oluştuğunu açıkladı. Bakan Kirişçi, “Şeker satış fiyatları, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler tarafından serbestçe belirlenir” diyerek şeker fiyatlarının artmasına karşı siyasi iktidar olarak alınacak bir önlemlerinin olmadığını ima etmesi, şeker fiyatlarının yeni dönemde artacağı sinyalini verdi. FABKİKALAR ÖZELLEŞTİ ŞEKER FİYATLARI KATLADI 2018 yılında kamuya ait 10 şeker fabrikasının özelleştirilmesi ile şekerde serbest fiyat uygulamasının başlatıldığını belirten Gürer, “Fabrikalara özelleştirilirken, Özelleştirme İdaresi, yapılan işlemle, şeker fabrikalarının daha modern tesislere dönüşeceği, verimin artacağı, rekabetin artacağı, şekerin ucuzlayacağı ve şeker fabrikalarında çalışan işçilerin daha çok gelir sağlayacağı yönünde rapor hazırlamıştı. 10 şeker fabrikası satıldı. Fabrikaların satılmasından sonra şeker ucuzlamadı, fahiş fiyatlara eren kilo fiyatlarıyla vatandaşa ulaştı. Böyle giderse de şekere dar gelirli erişimi de sorun olacak ” değerlendirmesinde bulundu.

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