"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Şekib Avdagiç açık ara farkla kazandı

09 Kasım 2022, Çarşamba 19:00
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İTO tarihinin en yüksek katılımlı seçimini yaşadık. 195 meclis üyesi ile açık ara kazandık. Biz şimdi, yeni ve beyaz bir sayfa daha açıyoruz. İnanıyorum ki, yeni meclisle İstanbul’a ve Türkiye’ye hizmet yolunda çok önemli şeyler yapacağız." diye konuştu.

İstanbullu şirketler, Türkiye'nin en büyük odası olan İTO'da kendilerini 4 yıl boyunca temsil edecek meslek komitesi ve meclis üyelerini seçmek için bugün saat 08.00'den itibaren Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) sandık başına gitti.

İTO Başkanı Avdagiç, 700 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük odası olan İTO’da 15 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi bugün gerçekleştirilen organ seçimleri hakkında açıklama yaptı.

Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, İTO tarihinin en yüksek katılımlı seçimini yaşadıklarını belirterek, "195 meclis üyesi ile açık ara kazandık. İstanbul Ticaret Odası üyeleri, bu seçimle birlikte bir kez daha İTO’nun akl-ı selimin kalesi olduğunu ortaya koydu. Biz şimdi, yeni ve beyaz bir sayfa daha açıyoruz. İnanıyorum ki, yeni meclisle İstanbul’a ve Türkiye’ye hizmet yolunda çok önemli şeyler yapacağız." dedi.

Seçimlerin Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve Sandık Kurulu Üyeleri gözetiminde demokratik bir ortamda ve huzur içinde tamamlandığını belirten Avdagiç, "Seçimde görev alan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İTO personeline teşekkür ediyorum. Seçim güvenliğini sağlayan İstanbul valimize, emniyet müdürümüze ve İstanbul emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

"Kahir ekseriyetle seçimi kazanmış bulunuyoruz"

Şekib Avdagiç, Türk iş dünyasının yüzakı İTO’nun 140 yıllık geleneğine yaraşır şekilde, 21’inci dönem oda organlarını oluşturacak seçimi geride bıraktığını söyledi.

Sandıkların saat 17.00 itibarıyla açıldığını, İTO’da 4 yıl görev yapacak meslek komitesi üyeleri ile meclis üyelerinin belirlendiğini kaydeden Avdagiç, "Sonuçlar elimize ulaştı. Şunu söylemek isterim ki; 81 meslek komitesinde, kahir ekseriyetle kazanmış bulunuyoruz. İstanbul iş dünyası, son 4 yılda ortaya koyduğumuz icraatları onaylamış, aynı hız ve rotada bize yeniden güç vermiştir." dedi.

Bugün oda seçimlerinde oy kullanan İstanbul iş dünyası üyelerini tebrik eden Avdagiç, "İTO üyelerimiz köklü seçim geleneğimize ve İstanbul iş dünyasına yakışır şekilde davrandılar. Bunu çok önemli buluyorum. Üyelerimizi, vakarlı ve sağduyulu yaklaşımları sebebiyle tebrik ediyorum, onlara şükranlarımı sunuyorum." yorumunu yaptı.

“Seçim geride kaldı, bütün iş dünyamızı kucaklıyoruz”

İTO Başkanı Avdagiç, "İTO Başkanı olarak, bu seçimin beni çok sevindiren tarafı, İstanbullu tüccarın, hiçbir gündelik ve popülist yaklaşıma prim vermemiş olmasıdır. Dünyada yaşanan pandemi ve savaş gibi krizler karşısında, İstanbul iş dünyası kenetlenmeyi ve dayanışmayı tercih etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İTO’da komite ve meclise seçilen iş dünyası temsilcilerini tebrik eden Avdagiç, "Şunun altını özellikle çizmek isterim. Şimdi, seçim dönemi geride kaldı. Seçim döneminde olanlar da söylenenler de orada kaldı. Bütün İstanbul iş dünyasını ve üyelerimizi kucaklıyoruz. Bütün meclis üyelerimizi aynı hedef için çalışacak yol arkadaşlarımız diye görüyoruz." dedi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç, twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise "Elhamdülillah. 195 meclis üyesiyle açık ara kazandık. Hayırlı olsun, hayırlar getirsin inşallah." ifadelerini kullandı

 

AA

Okunma Sayısı: 71
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere'de şimdi de hemşirelerden grev kararı

    Geriye tek kişi bıraktı: Twitter, Afrika ofisinin çalışanlarını işten çıkardı

    Dış politika savruluyor

    Okumanın ahirete faydası olmalı

    ABD - Georgia'da Senato seçimleri 2. tura kaldı

    Fransa’da Katarlı futbolcuları “terörist” olarak tasvir eden karikatüre büyük tepki

    Türkiye büyüse de gelir dağılımında eşitsizlik artıyor

    Beşiktaş, Serik Belediyespor'u eleyerek tur atladı

    İstanbul, Kanal İstanbul’a ‘hayır’ dedi

    Basına bir darbe daha

    İlk ara tatil için son ders zili çalıyor

    “Siber zorbalığa karşı farkındalık” psikoeğitimi

    Meta, 11 binden fazla çalışanını işten çıkarıyor

    Uyuşturucu önergelerine AKP ve MHP’den red

    AKP ile son kara kışımız olacak

    İsrail, Filistin’in ağaçlarına da acımıyor

    AOAV: İngiltere'nin Afganistan'daki operasyonlarında en az 64 çocuk öldü

    Peskov: ABD ile diyaloğumuzun olduğu söylenemez

    Kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki çocuk vefat etti

    Asgari ücrete ilişkin Bakanlık araştırması başladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahirzaman dersleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dolmabahçe’de neler oldu?
    Ahmet BATTAL

    Pencereyi açmanın sevabı
    Mikail YAPRAK

    Çocuktan duy gerçeği
    Cevher İLHAN

    AKP ve ortağının HDP çarkı
    Ali FERŞADOĞLU

    Doktorlar diyor ki...
    Süleyman KÖSMENE

    Adalet dinin temelidir
    Halil ELİTOK

    Hz. Ali’nin oğlu Hasan’a tavsiyeleri
    Genel

    Okumanın ahirete faydası olmalı
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Şeytanın ilk vesvesesi “sonsuz hayat”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.