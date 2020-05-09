Sektörün 11 milyar avro kaybı var

Alman Seyahat Endüstrisi Birliği (DRV) koronavirüs salgını üzerine getirilen kısıtlama ve yapılmış rezervasyon iptalleri sebebiyle tüketicilere yapılan iadelerin sektörde ciddî malî sıkıntıya sebep olduğunu açıkladı.

Benzer açıklama da TUI’den geldi. Konuyla ilgili olarak DRV yaptığı çalışmada Almanya’daki seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin Haziran ayının ortalarına kadar 10,8 milyar Avro gelir kaybedeceği belirtiliyor.

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Muhafazakâr oteller hazırlanıyor

Albayrak Grubu Turizm Koordinatörü Harun Gençtürk, Teos Village Hotel’in koronavirüs dolayısıyla hızlı bir şekilde restoran kapasitesini büyütme çalışmalarına başladıklarını belirterek, “İkinci bir alakart restoranı oluşturduk. Yiyecek içecek konsepti değişikliklerine hızlıca dönüşebilecek şekilde tüm hazırlıklarımızı da yapıyoruz.” dedi. Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden daha az vaka görülmesi dolayısıyla öne çıktığını belirten Gençtürk, yurt dışı uçuşlarının başlaması halinde Türkiye’nin 2020 yaz sezonunu olumlu geçireceğine inandığını söyledi. Gençtürk, kurallara riayet edilirse Türkiye’de turizm sezonunun diğer ülkelere göre avantajlı geçirilebileceğini dile getirdi. İstanbul - aa