ENFLASYON VERİLERİNİ DEĞERLENDİREN EKONOMİSTLER, GIDADAKİ ARTIŞIN YÜKSEK OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKERKEN, EN ÖNEMLİ SEBEBİN TÜRKİYE’DEKİ TARIM POLİTİKALARI OLDUĞUNU SÖYLEDİLER.

TÜİK: 58.94; ENAG: 128.05 TÜİK’in enflasyon verilerini Artı Gerçek’e dğerlendiren ekonomistler, gıdadaki artışın yüksek olduğuna dikkat çekerken, en önemli sebebin Türkiye’deki tarım politikaları olduğunu söylediler. Ekonomistler, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesinin ise imkansız olduğunu vurgulayarak, “Sene sonunda yüzde 70’i bulur” değerlendirmesinde bulundu. İktisatçı Mustafa Sönmez, döviz kurundaki artışla birlikte benzine gelen zammın, ulaşıma etkisinin görüldüğünü ifade etti. Gıdada ise daha yapısal bir sorun olduğunu vurguladı. Ekonomist Oğuz Demir de, gıda fiyatlarının ağustos ayında yüzde 8.5 arttığına dikkat çekti. Bu artışın alışılan bir durum olmadığının altını çizen Demir, şu açıklamayı yaptı: “Son 20 yıla baktığımızda ağustos ayı enflasyon ortalaması yüzde 0.49. Bu ağustosun ne kadar kötü bir ağustos olduğunun bir örneği olabilir.” Haber Merkezi

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