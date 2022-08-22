Sermaye transferi nereye yapılıyor?

Prof. Dr. Mete Gündoğan, “Ekonomi politik yorum yapanlar (bilmeden anlamadan) İslâm’a yükleneceklerine, (helâl haramlar üzerinden yorum yapacaklarına) ‘acaba nereye sermaye transferi yapılıyor?’ sorusunun cevabına odaklanmalıdırlar. O zaman gerçek sorunu ve sorumluyu bulmuş olurlar” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

İktisat Hareketi mensubu Prof. Dr. Mete Gündoğan, “Dikkatler farklı bir yere çekiliyor olabilir. Ekonomi politik yorum yapanlar (bilmeden anlamadan) İslâm’a yükleneceklerine, (helâl haramlar üzerinden yorum yapacaklarına) ‘acaba nereye sermaye transferi yapılıyor?’ sorusunun cevabına odaklanmalıdırlar. O zaman gerçek sorunu ve sorumluyu bulmuş olurlar” dedi.

Prof. Dr. Gündoğan, cari sistemlerin borca, borç da faize dayalı olduğu için bu sistemde kalarak faize karşı poziyon almanın mümkün olmadığını da belirterek, “Suda yaşayıp, suya karşı olmak gibi bir şey olur. İslâm alışverişi helâl faizi haram kılmıştır. Faizle iştigal etmek Allah ve Resulü ile harp etmek demektir” dedi.

İçinde bulunduğumuz ekonomi sisteminin II. Dünya Savaşı sonrası kurgulanmış ortodoks ekonomi sistemi olduğunu söyleyen Prof. Gündoğan, “Finans sistemi, aynı kurgunun bir parçası olan borca dayalı para sistemidir. Bugün yaşadığımız problemler bu sistemlerin ürünüdürler. Cari sistemler borca, borç da faize dayalı olduğu için bu sistemde kalarak faize karşı poziyon almak mümkün değildir. Suda yaşayıp, suya karşı olmak gibi bir şey olur. İslâm alışverişi helâl faizi haram kılmıştır. Faizle iştigal etmek Allah ve Resulü ile harp etmek demektir” diye konuştu.

FAİZİ SIFIRA İNDİRMEKLE FAİZİ ORTADAN KALDIRAMAZSINIZ

Müslümanların yaptırtması veya Müslüman idarecilerin yapması gereken en önemli işin sistemi sorgulayıp faizden arındırarak yeniden yapılandırmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gündoğan, “Çünkü sistemi sorgulamadan ve anlamadan sadece faizleri ‘sıfır’a indirmekle faizi ortadan kaldırmış olmazsınız. Sadece kendinizi ve size inananları aldatmış olursunuz. Ekonomi politik yorum yapanları da yanıltmış olursunuz” değerlendirmesine bulundu.

“NEREYE SERMAYE TRANSFERİ YAPILIYOR”UN CEVABI BULUNMALI

Sistemi yeniden yapılandırmadan mevcut sistemin enstrümanlarından biri çok garip bir şekilde kullanılıyorsa, bir “cambaza bak” hikayesi yaşanıyor olabileceğini de söyleyen Prof. Gündoğan “Dikkatler farklı bir yere çekiliyor olabilir. Ekonomi politik yorum yapanlar (bilmeden anlamadan) İslâm’a yükleneceklerine, (helâl haramlar üzerinden yorum yapacaklarına) ‘acaba nereye sermaye transferi yapılıyor?’ sorusunun cevabına odaklanmalıdırlar. O zaman gerçek sorunu ve sorumluyu bulmuş olurlar” dedi.