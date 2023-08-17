Servetin yüzde 40’ı yüzde 1’in elinde

İsviçre merkezli banka Credit Suisse tarafından yayınlanan son rapora göre, Türkiye’deki servet dağılımında ciddi bir eşitsizlik görülüyor.

Credit Suisse’nin Türkiye analizini, Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof.Dr. Şenol Babuşçu paylaştı. Babuşçu’nun paylaşımı şöyle: “Türkiye’deki toplam 1 trilyon 41 milyar dolarlık servetin yüzde 39,5’lik kısmı, nüfusun sadece yüzde 1’lik kesiminin elinde bulunuyor. Nüfusun en zengin yüzde 10’unun servetten aldığı pay ise yüzde 69,8.” Rapora göre, ülkemizde bulunan toplam 1 trilyon 41 milyar dolarlık servetin neredeyse yüzde 40’lık kısmı, nüfusun sadece yüzde 1’lik kesiminin elinde bulunuyor. Bu durum, ekonominin en üstündeki kesimin büyük bir servet birikimine sahip olduğunu gösteriyor. Raporda öne çıkan bir diğer önemli veri, nüfusun en zengin yüzde 10’luk diliminin toplam servetten aldığı payın yüzde 69.8 olduğu. Bu da ülkenin ekonomik gücünün, toplumun sınırlı bir kesiminde yoğunlaştığını açıkça gözler önüne seriyor. Haber Merkezi

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