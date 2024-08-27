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28 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Servis ücretlerine de fahiş zam

27 Ağustos 2024, Salı 23:55
Servis ücretlerine bazı okullarda yüzde 100’ü aşan oranlarda zam yapıldı. Servisçiler, ‘Parayı biz değil, okullardaki komisyoncular alıyor’ savunmasını yapıyor.

Okul alışverişi cep yakıyor

Milliyet Gazetesi’nde yer alan habere göre fahiş ücretlerle karşılaşan velilerin izlemesi gereken yolları anlatan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü şunları söyledi:

“UKOME tarafından belirlenen ücret tavan sınır olup bunun üstünde ücret talep edilemez. Tarifenin üzerine çıkıldığında veliler, UKOME’ye bildirsinler. Veliler, ayrıca servis hizmeti aldığı işletmeye de itirazlarını yazılı bildirmesi gerekir. Bu bildirimde UKOME tarifesinin üzerinde bedel ödenmek istenmediği belirtmeli ve bir kopyası da kendilerinde kalmalı. Çünkü sonrasında tüketici hakem heyetine başvurularak, bu ekstra ödenen ücretler kolaylıkla geri istenebilir.” Bazı servis şirketlerinin araç takip sistemi, kamera gibi ek hizmetler nedeniyle ek ücret istediğini hatırlatan Güllü, “Kabul etmeyen velilere ‘öğrenciyi taşımam’ diyorlar. Böyle bir hakları yok. Bu hizmetleri eğer veli talep ediyorsa ekstra ücret ödeyebilir. Velinin böyle bir talebi yoksa UKOME tarifesi uygulanmak zorundalar” diye konuştu.

Haber Merkezi

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