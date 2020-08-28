Servisçi esnafı da zorda

TŞOF BAŞKANI FEVZİ APAYDIN, ÇOĞU ŞOFÖR ESNAFININ ALIM GÜCÜ OLMADIĞINI, AİLESİNİN GÜNLÜK TEMEL İHTİYAÇLARINA ULAŞMAK İÇİN YARDIMA İHTİYAÇ DUYDUKLARINI SÖYLEDİ.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu toplantı salonunda TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın başkanlığında bir araya gelen servis araçları ve sürücü temsilcileri pandemi döneminde yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek çözüm istediler. Toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapan Apaydın, şoför esnaftan ve odalardan TŞOF’a yapılan yoğun başvurularda çoğu şoför esnafının alım gücü olmadığı, ailesinin günlük temel ihtiyaçlara ulaşmak için yardıma ihtiyaç duyduklarının altını önemle çizen Apaydın, “Esnafımıza Covid-19 salgını sebebi ile tedbirlerin uygulandığı süre içerisinde âcilen yardımda bulunulması, KDV, Muhtasar, gelir vergisi vb. borçların ertelenmesi, trafik sigortalarının çalışılmayan süre içerisinde tahsil edilmemesi, taşımalı eğitim kapsamında çalışan esnafa ücretlerinin ödenmesi, karar pulu ve damga vergisinin iadesi, kredi verme koşullarının esnafımız lehine iyileştirilmesi, ödeme zamanı gelmemiş borçlar için, SGK’nın borcu yoktur yazısı vermesi hususunda, Millî Eğitim, Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına, müteaddit defalarca yazı yazılarak şoför esnafımızın içinde bulunduğu durum aktarılarak destek istenmiştir” diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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