Seyahatten de tasarruf yok

Türkiye’de giderek derinleşerek içinden çıkılamaz bir hal alan ekonomik kriz, milyonlarca vatandaşı yoksulluğa mahkûm etti. Resmi sosyal yardım verilerine göre, 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde 3 milyon 792 bin 340 hane, yaşamını ancak düzenli sosyal yardımlar ile sürdürebildi.

Milyonlarca kişiyi yardıma mecbur bırakan ekonomik buhran, AKP’nin, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışını ise değiştirmedi. Tasarruf tedbirleri de kağıt üzerinde kalarak fahiş harcamaları durduramadı. 2024’ün Ocak-Haziran dönemine yönelik konaklama, seyahat ve yeme-içme harcaması verileri de vatandaşı en temel ihtiyaçlarından dahi mahrum bırakan ekonomik krizin iktidarı etkilemediğini ortaya koydu. BirGün’ün haberine göre, 2024’ün ilk yarısında doğrudan temin ile yapılan konaklama, seyahat ve yeme-içme harcamalarının büyüklüğü, “2024’te harcama rekoru kırılacak” yorumlarına yol açtı. Kamunun konaklama, seyahat ve yeme-içme harcaması, 2024’ün henüz ilk yarısında 974,3 milyon TL olarak gerçekleşti. Haber Merkezi

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