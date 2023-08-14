Seyyanen zam da açığı kapatamadı

Seyyanen zamla birlikte memurların yüzü gülmüştü ancak memur, öğretmen ve polis maaşının açlık sınırına oranı 10 sene öncesine göre daha düşük kaldı.

Memurların yüzü 8 bini aşan seyyanen zam ile güldü. Seyyanen zam alamayan emekliler ise büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Temmuz ayı itibariyle memurların maaşında yıllık artış yüzde 100’ü aştı. Ancak enflasyon ve hayat pahalılığı memurları ve emeklileri kara kara düşündürüyor. Her ne kadar 2büyük' zam alsalar da birçok memur maaşının açlık ve yoksulluk sınırına oranı 10 sene öncesine göre daha düşük. Üstelik artması beklenen enflasyonla birlikte bu oran daha da düşecek.

Geçim yönünden 10 sene geriye düştüler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SSB) verilerine bakılırsa memur maaşları son bir yılda yüzde 100’den fazla zamlandı.

Euronews’in haberine göre, uzman doktor maaşı neredeyse üçe katlanırken (yüzde 192 artış), üniversite mezunu memur maaşı da yüzde 136 zamlandı. Öğretmen, polis ve araştırma görevlisi pozisyonundaki akademisyen maaşları ise yüzde 107 ila 117 yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise bu dönemde yüzde 48 arttı. TÜİK verilerine göre 12 aylık ortalama enflasyon da yüzde 57 oldu. Memurlar rekor zam alsa da asıl mesele alım gücünün artıp artmadığı. Bu kıyaslamalardan birisi de TÜRK-İŞ’in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı. Buna göre en düşük memur emeklisi, en düşük memur, üniversite mezunu memur, öğretmen ve polis maaşının açlık sınırına oranı Temmuz 2013-Temmuz 2023 arasını kapsayan son 10 senede geriledi. Diğer bir ifadeyle, son bir yılda maaşlar ikiye katlansa da memur ve emekliler 10 sene öncesine göre geçim yönünden daha kötü durumda. Özellikle emeklilerin durumu oldukça vahim. Artık en düşük memur emeklisi maaşı açlık sınırından çok daha düşük. Netice olarak, açlık ve yoksulluk sınırı her ay güncelleniyor. Memur ve emekli maaşları ise yıl sonuna kadar değişmeyecek. Bu ise memur ve emekli maaşının açlık ve yoksulluk sınırının oranı yıl sonuna kadar her ay düşmeyeceği anlamına geliyor. Bunun olmamasının tek şartı da fiyatların düşmesi, yani eksi enflasyon.

Haber Merkezi