SGK’nın tasarrufu yine vatandaşı vuracak: 'Bazı ilaçlardaki geri ödeme kaldırılacak'

Yeniçağ Gazetesi'nden Sami Gökçe'nin haberine göre 2019 için öngörülen 47.1 milyar liralık bütçe açığını uyguladığı tasarruf tedbirleriyle 39 milyar lira olarak gerçekleştiren kurum 2020 yılında da tasarrufu sürdürecek.

Kur artışı, ilâç sektörünü vurdu Suriyeli mülteci de eczacı da mağdur Ağrı kesici ve pomad türü toplam 134 ilaç geri ödeme sisteminden çıkarılacak. Eşdeğer yerli ilaca verilen ek yüzde 10 destek kaldırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu 2019 yılında başladığı tasarruf uygulamalarına 2020 yılında da devam edecek. 2019 için öngörülen 47,1 milyar liralık bütçe açığını uyguladığı tasarruf tedbirleriyle 39 milyar lira olarak gerçekleştiren kurum 2020 yılında da tasarrufu sürdürecek. Bunun için bazı ilaçlardaki geri ödemeyi kaldıracak. Bu amaçla yapılan çalışmada burun spreyi ağrı kesici ve pomad türü toplam 134 ilaç geri ödeme sisteminden çıkarılacak. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yapılacak uygulamanın vatandaş için ek yük anlamına geldiğini belirterek " Zaten zor durumdaki dar gelirli için yeni bir gider kapısı daha aralanıyor. Bu tür düzenlemeler tek taraflı yapılmamalı" dedi. SGK’nın tasarruf tedbirleri için uygulayacağı ikinci adım ise iskonto olacak. Alınan ilaçlarda yüzde 15-20 bandında uygulanan iskonto tutarı yüzde 40 olacak. Üçüncü aşama ise eşdeğer yerli ilaca verilen ek yüzde 10 destek kaldırılacak.

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