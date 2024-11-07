SGK’ya transfer trilyona dayandı

Sosyal Güvenlik Kurumu, son dönemde mali olarak bütçede öngörülenden daha düşük açık verse de, katkı, prim karşılığı olmayan verilen görevler karşılığı ödemeler, açık finansmanı gibi bütçe kaynaklı olarak yapılan ödemeler Ocak-Ağustos döneminde 981 milyar TL’ye ulaştı.

SGK’nın aynı dönemde açığı ise 21,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Açığın 20,6 milyar TL’si Ağustos ayında verildi. Ekonomimin haberine göre, bütçeden SGK’ya yapılan transferler 2024 itibariyle 1 trilyon TL sınırına Ağustos ayı itibariyle ulaşmış görünüyor. Ağustos ayı itibariyle SGK’ya bütçe transferleri 981 milyar 16 milyon TL’ye ulaştı. Bütçe transferleri, enflasyondaki hızlanma, emekli maaş teşviki gibi unsurlar nedeniyle son yıllarda büyük hızla arttı. Artış, 2023’de bir önceki yıla göre yüzde 118,5 olarak gerçekleşti. GSYH içindeki payı önceki yıllara göre düşük kalsa da bütçeden finanse edildiği için tutarlar dengeleri etkiler boyuta geldi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 245

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.