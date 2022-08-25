Sigorta ve kasko zamlarına tepki

Zorunlu trafik sigortası primlerine eylül ayından itibaren gelecek yüzde 20 zam ve kasko ücretlerindeki fahiş artış, taksici esnafını da zor durumda bıraktı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnafı Odası Başkanı Celil Anık, bir taksinin ortalama sigorta masrafının 30-35 bin TL’yi bulduğunu belirterek, “Şu an tıkanmış durumdayız. Bizim bu fiyatlarla başa çıkmamız mümkün değil. Çoğu arkadaş zaten kasko yaptıramıyor. Sadece trafik sigortasıyla yollara çıkıyor. Onu yaptırmayan, kelle koltukta giden de var. Bu böyle gitmez. Türkiye’deki 150 bin taksiye de mutlaka ÖTV indirim yapılmalı” dedi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortası primlerine eylül ayından geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yaparken, aylık artış oranı da yüzde 2,25’ten 4.75’e çıkarıldı. Enflasyon ve dövizdeki yükselişle birlikte kasko fiyatlarının da katlanması taksici esnafını sıkıntıya soktu. İzmir - anka

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