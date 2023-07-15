Sigortalı çiftçi sayısında büyük düşüş

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticilerin prim ödeme gün sayısının ve prim miktarlarının indirilmesi talebinde bulundu.

Çiftçi yine mağdur ediliyor

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilerin emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili sorunlarına işaret ederek, üreticilerin prim borçlarının çok yüksek olduğunu ve bunu ödemekte zorlandıklarını ifade etti. Bayraktar, şunları kaydetti: “Yüksek primler yüzünden SGK’ye kayıtlı çiftçimiz azalıyor. Primler bu kadar yüksek olduğu için çiftçilerimiz ödeyemiyorlar ve bu yüksek primlerle de ödeyemeyecekler. Diğer sigortalılar 7200 gün yani 20 yıl prim ödemesi yaparak emekli olabiliyorken, üreticilerimiz 9 bin gün yani 25 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Prim ödeme gün sayısı düşürülmelidir. SGK primleri daha makul ve ödenebilir seviyeye çekilmelidir.” Tarım Bağ-Kur primi durdurulan çiftçilerin yapılandırmayla ihya kapsamına alınmasını da talep eden Bayraktar, üreticilerin emeklilik başvuruları sırasında ortaya çıkan usul eksikliklerinden dolayı ziraat odalarına uygulanan idari para cezalarına af getirilmesini de istedi.