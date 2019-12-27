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27 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

Sigortasız 7.6, kaskosuz 18.4 milyon araç var

27 Aralık 2019, Cuma 00:59
Sigortasız ve kaskosuz araç sayısının çok yüksek olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde Ekim ayı sonu itibari ile 23,1 milyon aracın 7,6 milyonu sigortasız, 18,4 milyonu ise kaskosuz. Her yıl 500 bin ile 1 milyon arası araç kazaya karışıyor. Dolayısıyla trafikte sigortalı ve kaskolu araç sayısını artıracak hamleler yapılmalı. Sigorta şirketleri paket indirimler ile araç sahiplerine teşvik indirimi getirmeli” dedi.

Ankara - Recep Gören

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