Sıkıntılara tedbir alacak yöneticiler istiyoruz

Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK), et ithali yapması ve bu etlerin İstanbul’da bazı marketler ile Tarım Kredi Kooperatifleri’nde daha ucuz satılması kararını eleştirdi.

Yalçındağ, “Türkiye’de et ve hayvancılık konusunda regülasyon görevi verilen Et ve Süt Kurumu’nun şu anda piyasaya verdiği et ithal et. Bizim sattığımız yerli etle uzaktan yakından alakası yok. Devlet bana böyle bir görev karşılığında maaş verseydi ben et ithal etmeye utanırdım. Bir şeyi ithal edip birkaç yerde sattırmak başarı gibi gösterilmeye çalışılıyor” dedi. Esnafın yerli et sattığı için hedef gösterildiğine dikkat çeken Yalçındağ, “Besiciler de üretimde hayvan olmadığından şikayet ediyor. Bunu araştıracak soruşturacak tedbir alacak bir irade yok mu var ne yapıyor et ithal ediyor. Orada satılan ithal ettir ve bazı kesimlere satılmak üzere verilmiş ettir. Biz yerli et satıyoruz esnaf olarak. Biz gelecek sıkıntıyı önceden görüp, ona göre tedbir alacak yöneticiler istiyoruz” dedi.

Ankara - Anka