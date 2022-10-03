Silajlık mısırda verim beklentisi yüksek

Verimli tarım arazilerine sahip Düzce Ovası’nda yaklaşık 45 bin dekar alanda yetiştirilen ve hayvancılıkta önemli yem kaynağı olan silajlık mısırdan dönüm başına ortalama 7 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Düzce Ovası’nın verimli tarım arazilerinde hayvancılıkta önemli bir yem kaynağı olan silajlık mısırı ikinci ürün olarak yetiştiren çiftçiler, yüksek verim bekliyor.

Yıl içerisinde fiğ, buğday veya arpa gibi ürünlerin hasadının ardından silajlık mısır, yaklaşık 45 bin dekar alanda 2,5 ay önce toprakla buluştu. Tarım ve Orman Bakanlığının projesi kapsamında tohum ve maddi destek sağlanan 547 çiftçi, ürünün hasadına başladı. Dekar başına ortalama 7 ton ürün elde edilmesi planlanan silajlık mısır, tesislerde paketlendikten sonra ülke genelinde hayvancılık sektörüne kaba yem olarak satılıyor.

“Çiftçiyi teşvikler veriyoruz”

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Sorumlusu Harun Aydın, Düzce Ovası’nın, hayvancılıkta önemli bir yem kaynağı olan silajlık mısır yetiştiriciliğine uygun geniş arazilere sahip olduğunu söyledi. Aydın, çiftçilerin bu imkanı değerlendirdiğini belirterek, “Silajlık mısır, yem bitkisi anlamında bölgenin en güzel ürünü. İkinci bir ürün olarak da ekilebiliyor, bu bakımından Düzce çok uygun.” dedi.