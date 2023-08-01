Şimdi 15 binlerde yaptırıyorlar

Osmaniye’de yıllardır oto tamirciliği yapan Erdem Taştepe, araç yağı fiyatlarının artması nedeniyle araç sahiplerinin araçlarının yağ bakım sürelerini geçirerek büyük bir riske girdiklerini ifade etti.

Taştepe, “İnsanlar önceden 7 bin kilometrede, 8 bin kilometrede yağ bakımlarını yaptırıyorlardı şimdi normalde 10 bin kilometrede bir yağ bakımı yapılması gereken araçlarda bile şu an müşteriler 13 bin, 15 binlerde falan getirip yağ bakımlarını yaptırıyorlar” dedi. Motor tamiri yaptıran müşteri Mehmet Suğur ise, “Biz nasıl bu arabalara bineceğiz, nasıl tamir ettireceğiz? Şaşırıp kalmışız vallahi. At araba dönemine döneceğiz ona da elimiz yetmiyor. Arabayı parka çekeceğim bir şarjlı motor aldım dün artık ona bineceğim” diye konuştu. Osmaniye - anka

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