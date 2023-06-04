Şimşek’ten ‘rasyonel zemine dönme’ mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Nureddin Nebati'den devraldı.

Şimşek açıklamasında "Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada; şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır" dedi.

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