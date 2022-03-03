Ekonomist Evren Devrim Zelyut, TÜİK’in açıkladığı enflasyon kararına ilişkin “Enflasyonda yüzde 50’nin üzerine merhaba dediğimiz bir günü yaşıyoruz. Ama bu işte sürpriz yok; perşembenin gelişi çarşambadan belliydi” dedi.

Zelyut, Rusya- Ukrayna kriziyle artan emtia fiyatlarına vurgu yaparken “Salgın diyorduk ya, bu sefer de Rusya-Ukrayna savaşına hazırlıksız yakalandık. Enerji ve gıdada Rusya’ya bağlı Türkiye şimdi de artan petrol ve buğday fiyatlarından bir darbe daha yiyecek” dedi. “Enflasyon koptu” diyen Zelyut, “Sırada dolar var” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 134

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.