Şirketler bir bir kapanıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2022 Aralık’a ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2022 Aralık’ta 4 bin 891 şirket daha kapandı. Geçen yıl toplamda 24 bin 303 şirket kapanmış oldu. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 177,3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 218,8 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 41,3 yükseldi. 2022’de, 2021’e göre kapanan şirket sayısı yüzde 42,8, kapanan kooperatif sayısı yüzde 17,8 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,3 arttı. Aralık ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin; 1559’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 713’ü inşaat, 631’i imalat sektöründe yer aldı. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.381’inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 518’inin inşaat ve 370’inin de imalat sektöründe olduğu belirtildi.

İstanbul - Anka