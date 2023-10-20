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20 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Şirketler bir bir kapanıyor

20 Ekim 2023, Cuma 23:28
Türkiye’de kurulan şirket sayısı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,5 artarak 10 bin 978’e yükselirken, kapanan şirket sayısı yüzde 17 artışla 2 bin oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı ağustosa kıyasla yüzde 4,5 artışla 10 bin 503’ten 10 bin 978’e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 17 artışla 2 bin oldu. Ağustosta 1709 şirket kapanmıştı. Eylülde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 0,7 artış gösterdi. TOBB, eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Buna göre, eylülde bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 4,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,1 artarken kooperatif sayısı yüzde 13,8 azalış gösterdi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 17, kooperatif sayısı yüzde 28 yükseldi, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,9 azaldı. Eylülde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,7 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 45 gerilerken kooperatif sayısı yüzde 76,1 artış kaydetti.

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