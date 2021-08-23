Şirketlerden pandemi çalışma modelleri

BRİSA, İşin Geleceği’ne yönelik yol haritası kapsamında yeni çalışma modellerini açıkladı.

Hızla değişen dünyada, iş birliği ve ekip ruhu değerlerini kaybetmeden, Brisa ve çalışanlarının bu değişime öncülük etmesi hedefiyle hayata geçirdiği yeni modelde, haftanın belirli günleri ofisten, belirli günleri uzaktan çalışmayı kapsayan hibrit seçenekler ile tamamen uzaktan çalışma alternatifi bulunuyor. Ayrıca uzaktan çalışanların gıda ve ergonomi gibi ihtiyaçlarına yönelik farklı destekler de sunuluyor.

Üç farklı çalışma modelİ

Brisa’nın oluşturduğu yeni çalışma mo- delinde pozisyonların gereklilikleri kapsamında; haftada 1 gün uzaktan 4 gün ofisten, haftada 3 gün uzaktan 2 gün ofisten ve sahada çalışan ekipler için tamamen uzaktan çalışma seçenekleri bulunuyor. Çalışanlar kendi günlerini, haftalık/aylık olarak kendileri planlayabiliyor.

Yenİ çalışan destek paketlerİ

Şirketin yeni çalışma modelinde çalışanların sağlığı ve ergonomisi de unutulmadı. İnsan odaklı yaklaşımla uzaktan çalışacak şirket çalışanları için ergonomi, gıda, iletişim ve sabit giderleri kapsayan destek paketleri sağlayacak; bedenî, ruhî, zihnî sağlıklarını destekleyen uygulamalar devreye alacak.

Yenİ toplantı normları

Özellikle uzaktan çalışma sebebiyle iş ve özel hayatın iç içe geçmesinden dolayı şirket, bu dengenin kurulabilmesi için yeni toplantı normları da belirledi. Buna göre toplantılar maksimum 50 dakika sürecek, Cuma günleri işlerin tamamlanması açısından 13.00’dan sonra toplantı planlanmayacak. Birbirini takip eden toplantılar arasına mola verebilmek amacıyla 10 dakika ara eklenecek.

Yalova - Recep Bozdağ

