Şirketlere deprem vergisi

Kurumlar Vergisi mükellefi olan şirketlere ek vergi geldi. TBMM’de önergeyle getirilen ek vergi, şirketlerin 2022 yılı gelirleri için verecekleri beyannamelerinde indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden yüzde 10 oranında tahsil edilecek.

Artı Gerçek’in haberine göre, depremden etkilenen ve mücbir sebep ilan edilen 11 il ile bir ilçedeki kurumlar vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyeceğini ifade eden Elitaş, bu kentlerin Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Antep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Sivas’ın Gürün ilçesi olduğunu belirtti. Haber Merkezi

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