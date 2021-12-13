Şirketlerin % 77’si esnek çalışmayı kalıcı yapacak

Pandemide çalışma hayatına giren esnek çalışma modeli, şirketleri maliyet avantajı sunan hazır ofislere yöneltti.

Hazır ofis tercih eden şirketlerin demirbaş eşyalarını depolarda barındırdığına dikkat çeken Depo Palas CEO’su Ulaş Gümüşoğlu “Esnek çalışma modeli depoların iş yükünü arttırdı. Şirketler pandeminin meydana getirdiği belirsizlikler nedeniyle eşyalarını depolarda tutarak geleceklerini güvence altına almak istiyor” dedi. Pandemide çalışma hayatında giderek yaygınlaşan esnek çalışma modeli, hazır ofislerle talebi arttırdı. Paylaşımlı ofis hizmeti veren br marka tarafından yapılan anket çalışmasına göre, her 4 şirketten 3’ü (% 77) esnek çalışma modelini kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor. Ankete katılan yöneticilerin % 56’sı esnek çalışma modelini benimsediklerini, % 85’i bu modele uygun hazır ofis alanlarını değerlendireceğini belirtiyor.

Belirsizlikler talebi arttırıyor

Pandeminin oluşturduğu belirsizlik ortamının şirketlerin depo taleplerini artırdığını belirten Gümüşoğlu, “Şirketler hazır ofise yönelirken ofis eşyalarını satışa çıkarmak istemiyor. Depolar, şirketler için belirsizliklere karşı bir teminat sunuyor. Bugün hazır ofis ile esnek çalışma modelini benimseyen şirketler, eşyalarını depolarda tutarak geleceklerini garanti altına almak istiyor. Hazır ofislerin avantajlarından faydalanan şirketler, tüm olasılıkları hesaplayarak belirsizlikler nedeniyle geleneksel ofise dönüş için de B planlarını rafa kaldırıyor” dedi.

İstanbul - Sedat Serdar