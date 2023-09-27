Site aidatları kiralarla yarışıyor

Yakın zamana kadar ev kiralayabileceğimiz fiyatlar şimdi aidat ücreti olarak karşımıza çıkıyor.

Artan maliyetlerle birlikte, site aidatlarında son 2 yıldır ciddi bir artış söz konusu olduğunu söyleyen Yatırım Uzmanı Dr. Mustafa Koçak “Birçok sitede aidatlar artık 4-5bin TL’yi buldu. 2021 yılında 4-5bin TL’ye iyi bir site dairesi bulunabiliyorken, şimdilerde dairenin sadece aidatı bu seviyelerde. Vatandaşlar daire kiralarken aidatları da artık dikkate alıyor. Bununla birlikte kira bedellerine yılda 1 artış yapılırken, site aidatları 2023 yılında, temmuz ayındaki artışla beraber 2 kere artmış oldu” diye konuştu. Aidatların artması ile binalardaki kiracılar, mülk sahipleri ve yöneticiler arasında gerilim yaşanmaya başlamıştı. Son yılların en büyük gider kalemleri arasına giren aidatlar özellikle İstanbul’da vatandaşın büyük tepkisine neden oluyor. İstanbul’da lüks villaların bulunduğu butik sitelerde aidatlar 20-36 bin lira arasında değişiyor. Lüks rezidanslarda ise aidatlar 10-15 bin lirayı buluyor. İstanbul - Seyhan Şentürk

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