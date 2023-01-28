Sitelerde aidatlar %83 arttı

Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan artışa yönelik tartışmalar sürerken, apartman ve site aidatlarına ilişkin 2022 yılına ait veriler yayımlandı.

Rapora göre apartman ve site aidatları 2022’de, bir önceki yıla kıyasla %83 arttı. En yüksek site aidatları ise sırasıyla Muğla, İstanbul ve Ankara’da görüldü. Küresel enflasyon ve yükselen maliyetler konut sektöründe yalnızca konut fiyatlarını ve kiraları değil, aidatları da etkiledi. Apartman, site, rezidans gibi yaşam alanlarının yöneticilerine dijital asistanlık yapan, yönetim yazılımı Apsiyon tarafından yayımlanan veriler; ısıtma, soğutma ve demirbaş gibi kalemlerin dahil edildiği durumda apartman ve site aidatlarının 2022’de bir önceki yıla kıyasla %83 oranında arttığını gösterdi. Apsiyon’a göre; daire başı aidat ortalaması en yüksek il, 1.567,98 TL ile Muğla oldu. Muğla’yı; 1.474,78 TL ile İstanbul, 1.094,05 TL ile Ankara, 1.083,30 TL ile İzmir ve 773,59 TL ile Bursa izledi. Daire başına en düşük aidat ortalamasına sahip il ise 66,75 TL ile Nevşehir oldu. Nevşehir’i ise 105,83 TL ile Çorum, 117,13 TL ile Bolu, 144,58 TL ile Tunceli ve 174,80 TL ile Hatay takip etti.

İstanbul - Aslan Özdemir