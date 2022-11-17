Soba satışları yüzde 400 arttı

Doğal gaz ve elektriğe gelen zamlar nedeniyle Urfalıların bir kısmı sobaya yöneldi.

Urfa’da soba satan esnaf, doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artıştan kaynaklı ilginin arttığını söyledi. Urfa Sobacılar ve Bakırcılar Derneği Başkanı Adnan Uncu da soba satışlarının geçen yıla göre dörde katlandığını belirtti.Urfa Sobacılar ve Bakırcılar Derneği Başkanı Uncu, kentte soba satışlarının geçen yıla göre yüzde 400 arttığını söyledi. Uncu artışın nedeni olarak doğal gaz ve elektrik zamlarını işaret etti. Haber Merkezi

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